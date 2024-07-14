Игрок сборной Испании сравнил Ямаля с соперником по финалу Евро
Защитник сборной Испании Марк Кукурелья высказался о том, кого ему напоминает его одноклубник, а сегодня соперник по финалу Евро Коул Палмер.
По словам Кукурельи, полузащитник Челси и сборной Англии имеет стиль игры и поведение, которое похоже на Ламина Ямаля.
"Его футбольное мышление так быстро работает, что он всегда на шаг впереди других.
Его способность принимать решения почти всегда великолепна, и от такого уровня интеллекта сложнее всего защититься, просто невозможно предугадать, что он сделает дальше. Я много страдал на тренировках.
Он очень напоминает мне Ламина Ямаля, они имеют похожий стиль игры. Он парень, который не сильно переживает из-за чего бы там ни было. Они не воспринимают жизнь и себя слишком серьезно. Если бы вы встретили Палмера на улице, вы никогда не сказали бы, что он футболист. Но потом он начинает играть и... ууф".
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Также Марк отдельно высказался о влиянии Палмера на игру "синих" в этом сезоне.
"Он перешел в Челси в непростое время, когда команда испытывала трудности, и сразу повлиял. Это очень помогло ему продолжать расти и становиться более уверенным в себе. Когда такие игроки чувствуют себя уверенно, они влияют на результат", - сказал Кукурелья.
Напомним, матч Испания - Англия состоится сегодня, 14 июля, в 22:00. На нашем сайте будет онлайн-трансляция матча.
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