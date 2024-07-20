Переход основного защитника Баварии в Манчестер Юнайтед находится на грани срыва

Стороны не могут согласовать условия трансфера Маттейса де Лигта.

Переход центрального защитника Баварии Маттейса де Лигта в Манчестер Юнайтед может не состояться.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, переговоры между клубами по поводу трансфера 24-летнего футболиста зашли в тупик и на данный момент приостановлены.

Манчестер Юнайтед заинтересован в подписании нидерландского защитника, но не готов заплатить за него 50 миллионов евро плюс бонусы. В то же время Бавария отказывается снижать свои требования.

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Отмечается, что сам де Лигт знает о ситуации, что сложилась между клубами и после отпуска должен вернуться к тренировкам с мюнхенской командой в начале августа.

Контракт нидерландца с "ротен" рассчитан до июня 2027 года.

В минувшем сезоне де Лигт провел за Баварию во всех турнирах 30 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Бавария может попрощаться сразу с шестью игроками основного состава.

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