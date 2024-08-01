Середняк Серии А хочет подписать лидера клуба Малиновского

Альберт Гудмундссон может перейти в Фиорентину.

Итальянская Фиорентина собирается подписать форварда Дженоа.

Как сообщает Фабрицио Романо, лидер "грифонов" Альберт Гудмундссон с начала этого года является одной из трансферных целей "фиалок".

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Коллектив Винченцо Итальяно вступил в переговоры относительно трансфера, но какие-либо детали о переходе исландца пока неизвестны.

В прошлом сезоне футболист забил 16 голов и отдал 5 ассистов в 37 матчах.

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