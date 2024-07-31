Экс-клуб Малиновского пытается подписать воспитанника Арсенала

Эдди Нкетиа близок к переходу в Марсель.

Марсель сделал первое предложение по Эдди Нкетии, пишет The Athletic.

Французский клуб предложил Арсеналу 20 млн евро за их воспитанника. Предполагается, что "канониры" отклонят предложение.

Лондонский клуб не прочь продать Нкетию, однако хочет выручить за него не менее 30 млн евро, в которые его оценивает Трансфермаркт.

При этом сам форвард уже согласовал с Марселем и пятилетний контракт и очень хочет перебраться во Францию.

На текущий момент стороны продолжают переговоры и вполне могут достичь компромисса.

Ранее также сообщалось, что МЮ переманил вундеркинда у Арсенала.

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