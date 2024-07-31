iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Экс-клуб Малиновского пытается подписать воспитанника Арсенала

Эдди Нкетиа близок к переходу в Марсель.
Сегодня, 10:25
Эдди Нкетиа / Getty Images
Эдди Нкетиа / Getty Images

Марсель сделал первое предложение по Эдди Нкетии, пишет The Athletic.

Французский клуб предложил Арсеналу 20 млн евро за их воспитанника. Предполагается, что "канониры" отклонят предложение.

Лондонский клуб не прочь продать Нкетию, однако хочет выручить за него не менее 30 млн евро, в которые его оценивает Трансфермаркт.

При этом сам форвард уже согласовал с Марселем и пятилетний контракт и очень хочет перебраться во Францию.

На текущий момент стороны продолжают переговоры и вполне могут достичь компромисса.

Ранее также сообщалось, что МЮ переманил вундеркинда у Арсенала.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эдди Нкетиа

Статьи по теме

Форвард Арсенала впервые оформил хет-трик в матче АПЛ Форвард Арсенала впервые оформил хет-трик в матче АПЛ
Футболисты Челси и Арсенала сменили гражданства Футболисты Челси и Арсенала сменили гражданства
Форвард Арсенала может покинуть клуб в качестве свободного агента Форвард Арсенала может покинуть клуб в качестве свободного агента
Нападающий Арсенала может перебраться в Кристал Пэлас Нападающий Арсенала может перебраться в Кристал Пэлас
Помочь журналистам

Видео

Невероятный камбэк Харлан в поединке за бронзовую медаль
Невероятный камбэк Харлан в поединке за бронзовую медаль

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров
Футбол сегодня: Партизан - Динамо и другие отборочные матчи Лиги чемпионов, квалификация Лиги конференций
просмотров
Свитолина разгромила японку на старте Олимпиады и сыграет с шестой ракеткой мира
просмотров

Последние новости

Формула 112:15
Алонсо: Всем нужен летний перерыв в чемпионате
Бокс11:59
Хирн выразил готовность стать промоутером Стивенсона
Европа11:45
Саудовские клубы возобновят переговоры по хавбеку Манчестер Юнайтед
Олимпийские игры11:39
"Олимпийский позор": Кличко раскритиковал МОК за допуск россиян и белорусов к Играм-2024
Олимпийские игры11:33
Стрельба на Олимпиаде-2024: Кулиш прошел квалификацию по стрельбе из винтовки
Бокс10:59
Кроуфорд назвал место Усика в рейтинге лучших независимо от весовой категории
Европа10:58
Гвардиола - о Барселоне: Они мне очень понравились
Украина10:35
Динамо Киев: "Бело-синие" проведут второй матч с Партизаном в квалификации Лиги чемпионов
Лига Чемпионов10:30
Партизан - Динамо: прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов
Европа10:25
Экс-клуб Малиновского пытается подписать воспитанника Арсенала
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK