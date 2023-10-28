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Форвард Арсенала впервые оформил хет-трик в матче АПЛ

Эдди Нкетиа стал главным героем поединка против Шеффилда.
Сегодня, 19:36
Эдди Нкетиа / Getty Images
Эдди Нкетиа / Getty Images

В рамках 10 тура чемпионата Англии Арсенал победил Шеффилд Юнайтед со счетом 5:0.

Главным героем встречи стал форвард "канониров" Эдди Нкетиа. Англичанин забил три мяча.

Таким образом, Нкетиа оформил свой первый хет-трик в рамках АПЛ. До этого Эдди удавалось подобное лишь в матче Кубка Лиги еще в 2021 году.

Всего на же счету нападающего в текущем сезоне 5 голов и 1 ассист в 13 матчах.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эдди Нкетиа

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