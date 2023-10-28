Арсенал - Шеффилд Юнайтед 5:0: обзор матча и результат игры 28.10.2023

В субботу, 28 октября, лондонский Арсенал в рамках десятого тура английской Премьер-лиги принимал на своем поле Шеффилд Юнайтед.

Подопечные Микеля Артеты не испытали проблем с последней командой чемпионата, одержав разгромную победу со счетом 5:0.

Героем встречи стал нападающий "канониров" Эдди Нкетиа, который оформил хет-трик. В середине первого тайма английский форвард открыл счет в матче после передачи Деклана Райса, в начале второй половины поединка он воспользовался неудачной скидкой голкипера соперника, расстреляв ворота, а на 58-й минуте забил в третий раз, точно отправив мяч в девятку с дальней дистанции.

В конце матча лондонцы добили соперника, еще дважды поразив его ворота. На 88-й минуте Фабиу Виейра реализовал пенальти, а в компенсированное время Такехиро Томиясу поставил точку в противостоянии.

Украинский защитник "канониров" Александр Зинченко вышел на эту игру в стартовом составе и провел на поле весь матч.

Арсенал на данный момент с 24 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего Тоттенхэма на два балла. Шеффилд Юнайтед всего с одним пунктом расположился на последнем месте.

Статистика матча Арсенал - Шеффилд Юнайтед 10-го тура чемпионата Англии

Арсенал - Шеффилд Юнайтед 5:0

Голы: Нкетиа, 28, 50, 58, Виейра, 88, (пен.), Томиясу, 90+6

Ожидаемые голы (xG): 2.58 - 0.03

Владение мячом: 67% - 33%

Удары: 13 - 2

Удары в створ: 8 - 0

Угловые: 6 - 1

Фолы: 9 - 13

Арсенал: Рая - Уайт (Томиасу 66), Салиба, Кивер, Зинченко - Смит-Роу (Вийера 73), Райс (Нелсон 73), Гаверц - Сака (Нелсон 73), Нкетиа, Мартинелли (Троссард 66)

Шеффилд Юнайтед: Фодерингем - Богл (Балдок 71), Трасти, Робинсон, Томас - Норвуд, Бен Слиман (Озборн 59), Соуза - Макети (Флэк 71), Хаммер (Оне 83) - Брюстер (Арчер 59)

Предупреждения: Озборн 60, Богл 70, Норвуд 87.

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