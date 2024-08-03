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Гвардиола отреагировал на слухи о возможной работе со сборной Англии

Тренер Манчестер Сити высказался о своем будущем.
Сегодня, 15:48
Хосеп Гвардиола / Getty Images
Хосеп Гвардиола / Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал информацию о том, что он может занять аналогичную должность в сборной Англии.

53-летний специалист отметил, что сейчас не думает об этом и счастлив на своем нынешнем месте работы.

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"Я тренер Манчестер Сити, я нахожусь здесь. Я действительно счастлив и не могу сказать ничего больше. Не знаю, откуда появились эти слухи, но я на самом деле рад находиться здесь.

Посмотрим, что произойдет. Сейчас я отчаянно жду, когда футболисты будут готовы вернуться и мы сможем тренироваться все вместе", - приводит слова Гвардиолы CityXtra.

Ранее сообщалось, что английская футбольная ассоциация хочет видеть Гвардиолу главным тренером сборной.

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