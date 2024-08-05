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Атлетико и Манчестер Сити приблизились к соглашению по трансферу Альвареса

Все идет к тому, что чемпион мира 2022 года присоединится к команде Диего Симеоне.
Сегодня, 19:06
Хулиан Альварес / Getty Images
Хулиан Альварес / Getty Images

Атлетико близок к заключению сделки с Манчестер Сити по подписанию нападающего Хулиана Альвареса, сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.

С момента начала переговоров на прошлой неделе был достигнут значительный прогресс. По информации источника, переговоры находятся на стадии согласования окончательной цены и структуры платежей.  

Альварес в свою очередь заинтересован в переезде в испанскую столицу, и ожидается, что личные условия не станут проблемой.

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Ожидается, что английский клуб получит как минимум в пять раз больше, чем он отдал Ривер Плейту за аргентинца в январе 2022 года (14 миллионов фунтов).

Примечательно, что трансфер Альвареса позволит Атлетико со спокойной душой продать Саму Омородиона, на которого претендует Челси - англичане хотят приобрести 20-летнего нападающего за 40 миллионов евро.

А в обратном направлении должен отправиться Конор Галлахер, который все-таки дал добро на свой переезд в Испанию.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико мадрид Манчестер Сити Хулиан Альварес

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