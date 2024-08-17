iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Челси практически договорился с Атлетико о трансфере Феликса

Португалец близок к возвращению на Стэмфорд Бридж.
Сегодня, 14:11
Жоау Феликс / Getty Images
Жоау Феликс / Getty Images

Атлетико и Челси продолжают вести переговоры по Жоау Феликсу, который еще на шаг стал ближе к возвращению на Туманный Альбион.

Как сообщает журналист AS Эдуардо Бургос, клубы практически договорились о переходе 24-летнего португальца.

По информации источника, ожидается, что "пенсионеры" заплатят за футболиста 45-50 миллионов евро + бонусы. С самим форвардом сборной Португалии уже согласован контракт.

Читай также: Челси и Ювентус не смогли провести обмен при участии вингеров

Напомним, что Жоау Феликс провел в Челси вторую часть сезона-2022/23. На его счету четыре гола в двадцати матчах.

Ранее стало известно, что Ла Лига планирует провести матч Атлетико и Барселоны в новом сезоне за пределами Испании.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси атлетико мадрид жоау феликс

Статьи по теме

Челси и Ювентус не смогли провести обмен при участии вингеров Челси и Ювентус не смогли провести обмен при участии вингеров
Мареска: Надеюсь, Челси еще подпишет нескольких игроков до конца лета Мареска: Надеюсь, Челси еще подпишет нескольких игроков до конца лета
Челси отправит талантливого хавбека в аренду в клуб АПЛ Челси отправит талантливого хавбека в аренду в клуб АПЛ
Ла Лига работает над проведением матча Барселона - Атлетико за границей Ла Лига работает над проведением матча Барселона - Атлетико за границей
Помочь журналистам

Видео

Дебютный гол Мбаппе в видеобзоре поединка Реал - Аталанта
Дебютный гол Мбаппе в видеобзоре поединка Реал - Аталанта

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина вернулась в ТОП-30, регресс Костюк и Ястремской
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Сачко выбыл из топ-400
просмотров
Футбол сегодня: матчи Арсенала, Эвертона, Милана, поединок Валенсии и Барселоны, игры в УПЛ
просмотров
Медали на Олимпиаде-2024 в Париже: США выиграли медальный зачет, Украина финишировала вне топ-20
просмотров

Последние новости

Европа15:21
Экстренер Милана: С огромным интересом буду наблюдать за Довбиком в Роме
Украина14:58
Футболист Динамо показал свадебные фотографии
НБА14:57
Дончич, Йокич, Новицки и Нэш сыграют в прощальном матче Драгича
Теннис14:50
Алькарас нашел причины поражения Монфису в Цинцинати – испанец не сдержал эмоции на корте
Европа14:36
Вера в Алабу: Реал не планирует подписывать нового центрбека
Европа14:28
Беллью назвал единственный шанс для победы над Усиком
Теннис14:21
Швентек - о победе над Костюк в Цинцинати: Все было немного сложно
Европа14:11
Челси практически договорился с Атлетико о трансфере Феликса
Европа14:04
Мареска назвал футболиста Челси, который должен покинуть клуб
Европа13:55
Тен Хаг опозорился, вспомнив о россии после удачного дебюта Зиркзе за Манчестер Юнайтед
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK