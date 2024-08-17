Челси практически договорился с Атлетико о трансфере Феликса

Португалец близок к возвращению на Стэмфорд Бридж.

Атлетико и Челси продолжают вести переговоры по Жоау Феликсу, который еще на шаг стал ближе к возвращению на Туманный Альбион.

Как сообщает журналист AS Эдуардо Бургос, клубы практически договорились о переходе 24-летнего португальца.

По информации источника, ожидается, что "пенсионеры" заплатят за футболиста 45-50 миллионов евро + бонусы. С самим форвардом сборной Португалии уже согласован контракт.

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Напомним, что Жоау Феликс провел в Челси вторую часть сезона-2022/23. На его счету четыре гола в двадцати матчах.

Ранее стало известно, что Ла Лига планирует провести матч Атлетико и Барселоны в новом сезоне за пределами Испании.

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