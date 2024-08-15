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Ла Лига работает над проведением матча Барселона - Атлетико за границей

Хавьер Тебас снова ищет варианты, как заработать.
Сегодня, 14:01
Барселона - Атлетико / Getty Images
Барселона - Атлетико / Getty Images

Испанская Ла Лига планирует провести один из матчей будущего чемпионата за границей.

Как сообщает Relevo, претендентом на поездку в США является встреча Барселоны и Атлетико в рамках 18 тура.

Матчи этого тура запланированы на 20-22 декабря 2024 года. Испанцы хотят провести его на Хард Рок Стэдиум в Майами.

При этом, по информации источника, хотя идея все еще находится лишь в разработке, и каталонцы, и мадридцы поддерживают идею президента Ла Лиги Хавьера Тебаса. Руководство лиги еще официально не отправило предложение в Федерацию.

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И, кроме того, не состоялись соответствующие встречи и с Ассоциацией испанских футболистов (AFE), которая в течение последних шести лет была ключевым и очень воинственным агентом, препятствующим осуществлению этой мечты Тебаса.

Более того, Ла Лига хочет, чтобы Барселона и Атлетико провели товарищеский турнир с участием большего количества иностранных клубов в Абу-Даби в начале января 2025 года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона атлетико мадрид

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