Галлахер вернулся к тренировкам с Челси - трансфер в Атлетико под угрозой срыва
Клубы не могут договориться о сумме трансфера.
Полузащитник Челси Конор Галлахер вернулся в Лондон.
Как сообщает Фабрицио Романо в Twitter, английский футболист начал тренироваться с "синими" после того, как несколько дней был в Мадриде в ожидании своего трансфера в Атлетико.
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Переговоры между клубами продолжаются, однако они не могут согласовать сумму трансфера.
Галлахер является воспитанником Челси. В прошлом сезоне он провел 50 матчей, забил семь голов и сделал девять голевых передач.
Ранее сообщалось, что лидер Челси продлил контракт с клубом.
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