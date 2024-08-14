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Галлахер вернулся к тренировкам с Челси - трансфер в Атлетико под угрозой срыва

Клубы не могут договориться о сумме трансфера.
Сегодня, 13:10
Конор Галлахер / Getty Images
Конор Галлахер / Getty Images

Полузащитник Челси Конор Галлахер вернулся в Лондон.

Как сообщает Фабрицио Романо в Twitter, английский футболист начал тренироваться с "синими" после того, как несколько дней был в Мадриде в ожидании своего трансфера в Атлетико. 

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Переговоры между клубами продолжаются, однако они не могут согласовать сумму трансфера.

Галлахер является воспитанником Челси. В прошлом сезоне он провел 50 матчей, забил семь голов и сделал девять голевых передач.

Ранее сообщалось, что лидер Челси продлил контракт с клубом.

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