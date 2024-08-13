Челси готов заплатить солидную сумму за Феликса
Вингер сборной Португалии Жоау Феликс может сменить клубную прописку.
Как сообщает O Jogo, Атлетико получил от Челси предложение по трансферу 24-летнего игрока.
"Синие" готовы заплатить за Феликса 65 миллионов евро – 35 миллионов сразу и еще 30 в течение определенного времени.
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Клубы продолжают переговоры, но сам игрок готов перебраться в клуб из Англии.
Напомним, Феликс уже играл за Челси на правах аренды во второй половине сезона-2022/23. Прошлый сезон он провел в составе Барселоны на правах аренды. На его счету 44 матча, в которых забил 10 голов и сделал шесть голевых передач.
Ранее сообщалось, что Штутгарт работает над трансфером форварда Челси.
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