Челси готов заплатить солидную сумму за Феликса

Португалец может вернуться в Лондон.

Вингер сборной Португалии Жоау Феликс может сменить клубную прописку.

Как сообщает O Jogo, Атлетико получил от Челси предложение по трансферу 24-летнего игрока.

"Синие" готовы заплатить за Феликса 65 миллионов евро – 35 миллионов сразу и еще 30 в течение определенного времени.

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Клубы продолжают переговоры, но сам игрок готов перебраться в клуб из Англии.

Напомним, Феликс уже играл за Челси на правах аренды во второй половине сезона-2022/23. Прошлый сезон он провел в составе Барселоны на правах аренды. На его счету 44 матча, в которых забил 10 голов и сделал шесть голевых передач.

Ранее сообщалось, что Штутгарт работает над трансфером форварда Челси.

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