Лидер Челси продлил контракт с клубом

Вряд-ли в этом была необходимость, ведь у игрока и так была долговременная сделка.

Лидер лондонского Челси Коул Палмер засвидетельствовал свою преданность клубу, продлив свой контракт.

Как сообщает ряд авторитетных английских источников, новое соглашение Палмера с клубом будет действовать до 2033 года. Официальное объявление ожидается в ближайшее время.

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Финансовые детали точно неизвестны, однако, известно, что по новым договоренностям Коул будет получать большую зарплату чем в прошлом сезоне.

Отметим, что прошлый контракт 22-летнего английского полузащитника был действительным до 2031 года.

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