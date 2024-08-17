Лидер Барселоны заявил, что хочет покинуть клуб

Хавбек Барселоны Илкай Гюндоган решил покинуть клуб, пишет Diario Sport.

Издание утверждает, что немец уже сообщил о своем решении тренерскому штабу и руководству клуба. Илкай хочет уйти в это трансферное окно.

Отметим, что клуб в последнее время не скрывал, что хочет продать игрока из-за его высокой зарплаты. К тому же и Флик никогда не называл Гюндогана важным для себя игроком.

При этом сам Илкай все это время заявлял, что счастлив в клубе и отклонял предложения из Турции и Саудовской Аравии.

В итоге, Гюндоган не попал в заявку на матч первого тура против Валенсии. Хотя, как заявили в клубе, это связано с повреждением в Кубке Гампера.

Ранее также сообщалось, что Барселону удалось дозаявить двух игроков.

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