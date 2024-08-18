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Гюндоган хочет оформить неожиданный камбэк

Немецкий хавбек уже связался с представителями Манчестер Сити.
Сегодня, 19:02
Илкай Гюндоган / Getty Images
Илкай Гюндоган / Getty Images

Илкай Гюндоган хочет вернуться в Манчестер Сити, утверждает Diario Sport.

Напомним, хавбек решил покинуть Барселону, и каталонцы будут вынуждены его продать.

Как утверждает издание, Илкай уже связался с Манчестер Сити касательно своего возвращения в клуб. 

Напомним, именно из Сити немец перешел к каталонцам свободным агентом прошлым летом.

Манчестер Сити пока не дал 33-летнему хавбеку окончательный ответ, однако в клубе готовы рассмотрать возвращение Илкая.

Ранее также сообщалось, что защитник Барселоны может вернуться в АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Илкай Гюндоган

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