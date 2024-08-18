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Защитник Барселоны может вернуться в АПЛ

Каталонцы могут быть вынуждены продать Андреаса Кристенсена.
Сегодня, 18:08
Андреас Кристенсен / Getty Images
Андреас Кристенсен / Getty Images

Защитник Барселоны Андреас Кристенсен снова может поиграть в АПЛ, пишет Mundo Deportivo.

Датский фулбек рассматривается в качестве вероятной цели Ньюкаслом, который, кстати, уже давно следит за игроком.

Приоритетной целью "сорок" этим летом был Марк Гехи, однако Кристал Пэлас требует около 65 млн евро, на что Ньюкасл не хочет соглашаться.

Альтернативой Гехи являются как раз Кристенсен и Трево Чалоба из Челси.

Барселона не хотела отпускать датчанина, но предложение в районе 30 млн евро они будут вынуждены принять из-за финансовых проблем.

Ранее также сообщалось о подробностях возможной сделки по защитнику Челси.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андреас Кристенсен

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