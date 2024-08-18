Два клуба АПЛ претендуют на опального защитника Челси

Ньюкасл хотел бы Марка Гехи, но может быть вынужден купить Трево Чалоба.

Ньюкасл и Кристал Пэлас могут подписать Трево Чалоба, пишет 90Min.

"Сороки" все лето пытаются подписать защитника "орлов" Марка Гехи, однако клуб отклонил уже четыре предложения.

На текущий момент в Ньюкасле решают, следует ли улучшать предложение до 65 млн евро. Однако красная карточка Фабьена Шера поставила команду в затруднительное положение.

Ньюкасл может забыть про Гехи, и подписать куда более дешевого Чалоба, которого в Челси отстранили от состава, чтобы поскорее продать.

При этом, Чалоба также интересен и Кристал Пэлас. Клуб хотел бы подписать его в случае продажи Гехи.

Ранее также сообщалось, что Арсенал почти завершил трансфер чемпиона Европы.

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