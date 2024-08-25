Челси установил рекорд АПЛ благодаря хет-трику Мадуэке
"Синие" опередили Арсенал.
В рамках 2-го тура АПЛ Челси разгромил Вулверхэмптон с помощью трех голов Мадуэке.
Благодаря этому же хет-трику, «синие» установили новый рекорд АПЛ. У лондонцев теперь наибольшее количество авторов хет-триков в истории Чемпионатов Англии.
За Челси забивали три мяча в одном матче в рамках АПЛ 23 разных футболиста. За Арсенал, который теперь идет вторым - 22. Замыкают тройку лидеров Ливерпуль и Ман Сити с 16 игроками.
По 14 авторов хет-триков у Эвертона и Манчестер Юнайтед.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!