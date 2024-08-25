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Челси установил рекорд АПЛ благодаря хет-трику Мадуэке

"Синие" опередили Арсенал.
Сегодня, 18:46
Нони Мадуэке / Getty Images
Нони Мадуэке / Getty Images

В рамках 2-го тура АПЛ Челси разгромил Вулверхэмптон с помощью трех голов Мадуэке.

Благодаря этому же хет-трику, «синие» установили новый рекорд АПЛ. У лондонцев теперь наибольшее количество авторов хет-триков в истории Чемпионатов Англии.

За Челси забивали три мяча в одном матче в рамках АПЛ 23 разных футболиста. За Арсенал, который теперь идет вторым - 22. Замыкают тройку лидеров Ливерпуль и Ман Сити с 16 игроками.

По 14 авторов хет-триков у Эвертона и Манчестер Юнайтед.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Нони Мадуэке

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