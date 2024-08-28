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Півзахисник Мілана відправився в оренду в інший клуб Серії А

Ясін Адлі залишив стан "россонері", проте подовжить виступи в Італії.
Сегодня, 18:32
Ясин Адли / Getty Images
Ясин Адли / Getty Images

Фіорентина офіційно оголосила про підписання півзахисника Мілана Ясіна Адлі.

Як повідомляє пресслужба флорентійського клубу, 24-річний французький хавбек поповнив склад команди на правах річної оренди з правом викупу.

За інформацією ЗМІ, "віола" заплатила за оренду гравця 1,5 мільйона євро, а викупити його зможе за 10,5 мільйонів.

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У складі своєї нової команди півзахисник виступатиме під 29-м номером.

Нагадаємо, що Мілан підписав Адлі в 2021 році, проте той ще на сезон залишився в своїй тодішній команді Бордо. У минулій кампанії півзахисник провів за "россонері" в усіх турнірах 33 матчі, записавши на свій рахунок один гол і дві результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що захисник Мілана приєднався до Ювентуса.

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