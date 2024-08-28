Півзахисник Мілана відправився в оренду в інший клуб Серії А
Фіорентина офіційно оголосила про підписання півзахисника Мілана Ясіна Адлі.
Як повідомляє пресслужба флорентійського клубу, 24-річний французький хавбек поповнив склад команди на правах річної оренди з правом викупу.
Yacine è Viola. ⚜️#Fiorentina #Adli pic.twitter.com/Bcj8rinlV9— ACF Fiorentina (@acffiorentina) August 28, 2024
За інформацією ЗМІ, "віола" заплатила за оренду гравця 1,5 мільйона євро, а викупити його зможе за 10,5 мільйонів.
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У складі своєї нової команди півзахисник виступатиме під 29-м номером.
Il nostro nuovo n.29💜⚜️#forzaviola #fiorentina pic.twitter.com/R0nfup7RNy— ACF Fiorentina (@acffiorentina) August 28, 2024
Нагадаємо, що Мілан підписав Адлі в 2021 році, проте той ще на сезон залишився в своїй тодішній команді Бордо. У минулій кампанії півзахисник провів за "россонері" в усіх турнірах 33 матчі, записавши на свій рахунок один гол і дві результативні передачі.
Раніше повідомлялося, що захисник Мілана приєднався до Ювентуса.
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