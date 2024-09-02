Еще один игрок Реала получил травму в матче с Бетисом
Ферлан Менди пропустит неопределенный срок.
Как оказалось, Дани Себальос не единственный игрок Реала, который получил повреждение в игре с Бетисом.
Ферлан Менди травмировал правую голень, из-за чего пропустит, по меньшей мере, матчи сборных. Вместо Ферлана в сборную Франции довызвали Люку Диня.
Срок восстановления левого защитника пока остается неизвестным.
В этом сезоне 29-летний француз уже пропустил один матч, но это произошло из-за красной карточки полученной во втором туре Ла Лиги.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!