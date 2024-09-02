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Еще один игрок Реала получил травму в матче с Бетисом

Ферлан Менди пропустит неопределенный срок.
Сегодня, 15:56
Ферлан Менди / Getty Images
Ферлан Менди / Getty Images

Как оказалось, Дани Себальос не единственный игрок Реала, который получил повреждение в игре с Бетисом.

Ферлан Менди травмировал правую голень, из-за чего пропустит, по меньшей мере, матчи сборных. Вместо Ферлана в сборную Франции довызвали Люку Диня.

Срок восстановления левого защитника пока остается неизвестным.

В этом сезоне 29-летний француз уже пропустил один матч, но это произошло из-за красной карточки полученной во втором туре Ла Лиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реал бетис ферлан менди

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