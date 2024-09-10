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Экс-игрок Челси и Интера, который выступал в рф, подписал контракт с клубом Чемпионшипа

Виктор Мозес подписал контракт с Лутоном.
Сегодня, 13:51
Виктор Мозес / Getty Images
Виктор Мозес / Getty Images

Нигерийский полузащитник Виктор Мозес, в свое время игравший за Челси и Интер, подписал контракт с Лутоном, ныне выступающим в Чемпионшипе.

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Как сообщает клубная пресс-служба, нигерийский вингер перешел в клуб на правах свободного агента. Детали контракта не разглашаются.

Следует отметить, что последние четыре сезона Виктор Мозес выступил за московский Спартак.

Напомним, Виктор за свою карьеру выступал за Кристал Пелас, Уиган, Челси, Ливерпуль, Сток Сити, Вест Хэм, Фенербахче и миланский Интер.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виктор Мозес ФК Лутон

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