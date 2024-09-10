Экс-игрок Челси и Интера, который выступал в рф, подписал контракт с клубом Чемпионшипа

Нигерийский полузащитник Виктор Мозес, в свое время игравший за Челси и Интер, подписал контракт с Лутоном, ныне выступающим в Чемпионшипе.

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Как сообщает клубная пресс-служба, нигерийский вингер перешел в клуб на правах свободного агента. Детали контракта не разглашаются.

Следует отметить, что последние четыре сезона Виктор Мозес выступил за московский Спартак.

Напомним, Виктор за свою карьеру выступал за Кристал Пелас, Уиган, Челси, Ливерпуль, Сток Сити, Вест Хэм, Фенербахче и миланский Интер.

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