Челси продлит контракт с основным нападающим

Лондонский Челси продлит контракт с сенегальским нападающим Николасом Джексоном.

Как сообщает The Athletic, «синие» предложили Джексону пролонгировать соглашение до 2033 года. Заработная плата остается неизвестной.

В составе столичного клуба Николас провел 47 матчей, забив 17 голов и отдав 7 ассистов. Действующее соглашение 23-летнего футболиста с клубом действует до 2031 года.

Напомним, ранее Джексон отпраздновал гол в стиле олимпийца, который стал известен благодаря мемам.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!