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Челси продлит контракт с основным нападающим

Николас Джексон получит улучшенные условия.
Сегодня, 18:37
Николас Джексон / Getty Images
Николас Джексон / Getty Images

Лондонский Челси продлит контракт с сенегальским нападающим Николасом Джексоном.

Как сообщает The Athletic, «синие» предложили Джексону пролонгировать соглашение до 2033 года. Заработная плата остается неизвестной.

В составе столичного клуба Николас провел 47 матчей, забив 17 голов и отдав 7 ассистов. Действующее соглашение 23-летнего футболиста с клубом действует до 2031 года.

Напомним, ранее Джексон отпраздновал гол в стиле олимпийца, который стал известен благодаря мемам.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Николас Джексон

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