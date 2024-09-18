Атлетико отказался от Рабьо после разговора с его мамой

"Тренерские установки" Вероник Рабьо не позволили ее сыну оказаться в Мадриде.

Днем ранее Марсель представил очередного новичка, которым стал Адриен Рабьо. Но француз мог оказаться не на родине, а в Испании.

Как сообщает Atletico Universe со ссылкой на RMC Sport, Рабьо вел переговоры с Атлетико.

Спортивный директор "матрасников" Андреа Берта в разговоре с французским футбольным агентом Бруно Сатином рассказал, почему дело не дошло до подписания контракта.

"У меня было две беседы с матерью Адриена Рабьо. Мы сразу же завершили переговоры, потому что она объясняла, где должен играть ее сын", - сказал Берта.

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Напомним, что Вероник Рабьо, мать Адриена, является агентом футболиста.

У Адриена Рабьо будет возможность дебютировать за Марсель в интересном матче - 22 сентября провансальцы отправятся в гости к Лиону.

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