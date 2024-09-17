Марсель объявил о подписании очередного звездного игрока

Марсель на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с Адриеном Рабьо.

Стороны заключили соглашение, рассчитанное до лета 2026 года. В новой команде 29-летний француз будет выступать под 25-м номером.

Стоит отметить, что хавбек достался провансальцам бесплатно, так как ранее он покинул Ювентус на правах свободного агента.

Рабьо выступал за "старую синьору" на протяжении последних пяти лет. До этого в его карьере был ПСЖ и полугодичная аренда в Тулузу.

На счету полузащитника пять титулов чемпиона Франции и один - чемпиона Италии. Вместе со сборной Франции Рабьо стал победителем Лиги наций-2020/21.

Напомним, что бывший одноклубник Адриена Рабьо стал автором первого в истории гола в основной части Лиги чемпионов.

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