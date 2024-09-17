Марсель объявил о подписании очередного звездного игрока
Марсель на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с Адриеном Рабьо.
Стороны заключили соглашение, рассчитанное до лета 2026 года. В новой команде 29-летний француз будет выступать под 25-м номером.
📁 Mercato_2425— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 17, 2024
👤 𝐀𝐝𝐫𝐢𝐞𝐧 𝐑𝐚𝐛𝐢𝐨𝐭 🇫🇷
📸 La Joliette
🗓️ 17/09/24
🔵⚪️ #RabiotEstOlympien pic.twitter.com/tPdce6H78m
Стоит отметить, что хавбек достался провансальцам бесплатно, так как ранее он покинул Ювентус на правах свободного агента.
Рабьо выступал за "старую синьору" на протяжении последних пяти лет. До этого в его карьере был ПСЖ и полугодичная аренда в Тулузу.
На счету полузащитника пять титулов чемпиона Франции и один - чемпиона Италии. Вместе со сборной Франции Рабьо стал победителем Лиги наций-2020/21.
Напомним, что бывший одноклубник Адриена Рабьо стал автором первого в истории гола в основной части Лиги чемпионов.
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