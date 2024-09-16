Легенда Реала: Надеюсь, Атлетико составит конкуренцию в борьбе за титул чемпиона Испании

Подопечных Диего Симеоне рассматривают в качестве претендента на победу в Ла Лиге.

Атлетико хорошо начал новый сезон испанской Ла Лиги. Команда Диего Симеоне набрала 11 очков в пяти матчах и делит второе место в таблице с Реалом, отставая на четыре балла от Барселоны, которая выиграла все свои матчи.

Легенда королевского клуба Гути хочет, чтобы "кольчонерос" сохранили эту форму до конца сезона, чтобы за чемпионство боролись три команды.

"Я надеюсь, что Атлетико - претендент на чемпионство. Мы всегда говорим о нем, как о претенденте, но к декабрю они выпадают из гонки за титул. Для Ла Лиги было бы хорошо, чтобы они в ней остались".

"Им не хватает постоянства, которым обладают Реал и Барселона в постоянной борьбе за титулы", - приводит слова испанца Atletico Universe.

Вскоре Атлетико примет участие в обновленной Лиге чемпионов. "Матрасники" сыграют с РБ Лейпциг в первом туре основной части турнира. Эта игра состоится четверг, 19 сентября.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием всех матчей Лиги чемпионов сезона-2024/25.

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