Гюндоган: Для меня была честь играть за Барселону

Немецкий полузащитник Илкай Гюндоган вспомнил период своих выступлений за каталонскую Барселону, назвав причины возвращения в Манчестер Сити:

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"Может, люди посмотрят на прошлый сезон и подумают, что мы ничего не выиграли. Это правда. Но если посмотреть на то, как мы выступали, то в конце сезона у нас было 85 очков, что всего на 3 меньше, чем в предыдущем году. Тогда мы играли против сложного соперника – Реала.

Для меня была честь играть за Барселону. В других обстоятельствах, возможно, все было бы иначе. Это был тяжелый, но в то же время отличный опыт. Так что я ни о чем не жалею", - цитирует Илкая AS.

Напомним, Гюндоган провел в Барселоне прошлый сезон, а уже перед началом нынешней кампании вернулся в Манчестер Сити.

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