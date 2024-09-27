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Дубль Гирасси позволил Боруссии камбекнуть против Бохума

Гости наказали хозяев за излишнюю уверенность, а вот удержать счет не смогли.
Вчера, 23:22
Боруссия - Бохум / Getty Images
Боруссия - Бохум / Getty Images

В пятницу, 27 сентября, Боруссия принимала дома Бохум в рамках 5-го тура Бундеслиги.

Хозяева начали активней гости, но сразу же поплатились за излишюю агрессию. На 15-й минуте Беро и Хофманн поймали "шмелей" на контратаке и открыли счет, а еще через 5 минут Кобель ошибся под прессингом, подарив гол де Виту.

Однако Боруссия не растерялась и продолжила навязывать свою игру. Результат пришел еще до свистка - в самом конце тайма Гирасси практически занес мяч в ворота гостей.

А вот во втором тайме дортмундцы отыгрались по полной. Началось все на 62-й минуте, когда Пасслак снес Гирасси и привез пенальти. Джан сильным ударом сравнял счет.

На 75-й минуте Гирасси оформил дубль, а Боруссия впервые в этом матче вышла вперед. А в само конце ошибся уже кипер Бохума, пытаясь взять мяч в руки - Нмеча оформил четвертый и последний гол в этом матче.

Статистика матча Боруссия Дортмунд - Бохум пятого тура Бундеслиги

Боруссия Дортмунд - Бохум 4:2
Голы: Гирасси, 44, 75, Джан (пенальти), 62, Нмеча, 81 - Беро, 16, де Вит, 21

Ожидаемые голы (xG): 3.35 - 1.46
Владение мячом: 67% - 33%
Удары: 25 - 10
Удары в створ: 9 - 6
Угловые: 11 - 0
Фолы: 13 - 9

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Боруссия Д Бохум

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