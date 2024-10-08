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35-летний экс-форвард Баварии активно ищет новый клуб

Эрик-Максим Шупо-Мотинг не намерен завершать карьеру.
Сегодня, 16:06
Эрик-Максим Шупо-Мотинг / Getty Images
Эрик-Максим Шупо-Мотинг / Getty Images

Камерунский форвард Эрик-Максим Шупо-Мотинг намерен найти себе новый клуб, утверждает Флориан Плеттенберг.

Напомним, что 35-летний футболист пребывает в статусе свободного агента после окончания контракта с Баварией.

С тех пор Эрик-Максим отклонил несколько предложений из Бразилии и Дубай, форвард хотел бы остаться в Европе.

На текущий момент футболист поддерживает форму дома, посвящая свободное время тренировкам. О завершении карьеры Шупо-Мотинг пока не думает.

В прошлом сезоне камерунец провел 34 матча за Баварию, в которых отметился тремя голами и тремя асисстами.

Ранее также Дешам прокомментировал сокращение дисквалификации Поля Погба.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эрик-Максим Шупо Мотинг

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