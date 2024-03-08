По стопам Левандовски: Барселона заинтересована в подписании форварда Баварии

Эрик-Максим Шупо Мотинг может пойти по пути Роберта.

Каталонская Барселона намерена усилить линию атаки летом.

Как сообщает издание Sport, "сине-гранатовые" рассматривают возможность подписания Эрика-Максима Шупо Мотинга из мюнхенской Баварии.

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Возможный переход камерунца обойдется каталонцам лишь затратами на его контракт, ведь, форвард станет свободным агентом летом.

Стоит отметить, что финансовые запросы Шупо Мотинга пока остаются неизвестными.

В текущем сезоне 34-летний Эрик-Максим провел 27 матчей, забив 3 гола и отдав 1 ассист. Преимущественно он выходил на замены.

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