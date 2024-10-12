Ответ Чуамени: В Атлетико появился свой пианист, поразивший музыкальным талантом

Полузащитник мадридского Реала и сборной Франции Орельен Чуамени известен не только своей игрой на футбольном поле, но и отлично справляется с музыкальным инструментом, не раз демонстрировав свои навыки игры на рояле.

А у принципиального соперника и мадридского соседа "сливочных" Атлетико недавно также появился, как оказалось, свой пианист в лице Робена Ле Нормана, который летом перешел в стан "матрасников" из Реал Сосьедада.

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Пока действующий чемпион Европы в составе сборной Испании восстанавливается от травмы, он также решил похвастаться мастерством, сыграв на пианино.

Ранее сообщалось, что Атлетико сменил название стадиона в рамках сделки с титульным спонсором.

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