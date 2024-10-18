Названо условие, при котором Барселона продлит контракт с Левандовски

Президент Барселоны Жоан Лапорта высказался по поводу Роберта Левандовски.

По словам функционера, клуб продлит контракт с 36-летним футболистом при одном условии.

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"Мы продлим контракт Роберта, как только он отыграет 50% игр. Этот пункт уже включен в его контракт", - приводит слова Лапорты Фабрицио Романо в Twitter.

В текущем сезоне Левандовски провел 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 голов и сделал две голевые передачи.

Ранее поляк назвал свою главную цель в нынешней Барселоне.

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