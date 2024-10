Левандовски назвал свою главную цель в нынешней Барселоне

Польский форвард Роберт Левандовски - один из главных старожилов каталонской Барселоны. Футболист рассказал о своей главной цели в испанском гранде:

"У нас в команде много талантов, и я считаю, что моя задача - помочь им максимально раскрыть свой потенциал", - сказал поляк.

🔵🔴 Lewandowski on his form: "Toward the end of last season and the start of this season, I made some changes in different aspects of my training".



"We also have many talents in the squad, and I believe it’s my job to help them make the most of their potential". pic.twitter.com/XrMUjl1AOA