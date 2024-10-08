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Футбол

Левандовски назвал свою главную цель в нынешней Барселоне

Поляк хочет помочь раскрыть потенциал своим молодым партнерам.
Сегодня, 11:15
Роберт Левандовски / Getty Images
Роберт Левандовски / Getty Images

Польский форвард Роберт Левандовски - один из главных старожилов каталонской Барселоны. Футболист рассказал о своей главной цели в испанском гранде:

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"У нас в команде много талантов, и я считаю, что моя задача - помочь им максимально раскрыть свой потенциал", - сказал поляк.

Стоит отметить, в нынешнем сезоне Левандовски принял участие в 10 матчах "сине-гранатовых" во всех турнирах, забил 9 голов, совершил 2 ассиста.

Напомним, сейчас Роберт находится в расположении национальной сборной Польши, вместе с которой готовится к матчам Лиги наций.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Роберт Левандовски ФК Барселона

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