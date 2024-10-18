Зинченко близок к возвращению после травмы

Украинский защитник Арсенала Александр Зинченко вскоре может возобновить тренировки после травмы.

В последний раз украинец играл за "канониров" еще в конце августа, после чего из-за повреждения голени пропустил семь матчей.

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О состоянии здоровья игрока главный тренер Микель Артета сообщил на пресс-конференции перед ближайшим поединком английской Премьер-лиги с Борнмутом.

"Бен Уайт, Юрриен Тимбер и Александр Зинченко достаточно близки к своему возвращению. Все трое", - приводит слова наставника команды официальный сайт клуба.

Напомним, что в текущем сезоне Зинченко успел провести за Арсенал два матча.

Ранее сообщалось, что конкурент Зинченко покинет Арсенал уже в январе.

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