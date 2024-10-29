Нападающий Ливерпуля вернется в строй после ноябрьского перерыва на матчи сборных

Ливерпуль потерял на несколько недель нападающего Диогу Жоту из-за травмы.

27-летний футболист получил повреждение ребра 20 октября в матче восьмого тура английской Премьер-лиги с Челси (2:1) и уже пропустил два поединка против Лейпцига (1:0) и Арсенала (2:2).

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Как сообщает BBC, португалец вернется в строй уже после ноябрьского перерыва на матчи сборных.

Таким образом, игрок не сможет принять участие в матче Кубка английской лиги против Брайтона (30 октября), двух играх АПЛ с тем же Брайтоном (2 ноября) и Астон Виллой (9 ноября), а также поединке Лиги чемпионов с Байером (5 ноября). После международной паузы "красные" первую встречу проведут 24 ноября против Саутгемптона.

В текущем сезоне Жота провел за Ливерпуль десять матчей во всех турнирах, забив четыре гола и отдав две результативные передачи.

Ранее лидер Ливерпуля, контракт которого истекает летом, прокомментировал свое будущее.

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