Куртуа вернулся в состав Реала после травмы
Голкипер Реала Тибо Куртуа восстановился от травмы и будет готов помочь мадридской команде.
Ранее бельгиец получил повреждение приводящей мышцы левого бедра, после чего в трех матчах перед международным перерывом ворота "сливочных" защищал украинец Андрей Лунин в Эль Класико с Барселоной (0:4), поединке Лиги чемпионов против Милана (1:3) и игре Ла Лиги с Осасуной (4:0).
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Реал опубликовал свою заявку на ближайший матч чемпионата Испании против Леганеса, включив в нее Куртуа. Лунин также находится в списке.
📋✅ ¡Nuestros convocados!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 23, 2024
🆚 @CDLeganes#LeganésRealMadrid pic.twitter.com/XVTTlVoghD
Матч 14-го тура испанской Ла Лиги Леганес - Реал состоится в воскресенье, 24 ноября, и начнется в 19:30 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что Тибо Куртуа основал собственную киберспортивную организацию.
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