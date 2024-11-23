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Куртуа вернулся в состав Реала после травмы

Бельгийский голкипер и украинец Андрей Лунин заявлены на ближайший матч Ла Лиги.
Сегодня, 17:38
Тибо Куртуа / Getty Images
Тибо Куртуа / Getty Images

Голкипер Реала Тибо Куртуа восстановился от травмы и будет готов помочь мадридской команде.

Ранее бельгиец получил повреждение приводящей мышцы левого бедра, после чего в трех матчах перед международным перерывом ворота "сливочных" защищал украинец Андрей Лунин в Эль Класико с Барселоной (0:4), поединке Лиги чемпионов против Милана (1:3) и игре Ла Лиги с Осасуной (4:0).

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Реал опубликовал свою заявку на ближайший матч чемпионата Испании против Леганеса, включив в нее Куртуа. Лунин также находится в списке.

Матч 14-го тура испанской Ла Лиги Леганес - Реал состоится в воскресенье, 24 ноября, и начнется в 19:30 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Тибо Куртуа основал собственную киберспортивную организацию.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тибо Куртуа Реал Мадрид Чемпионат Испании Ла Лига Андрей Лунин

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