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Теперь все ясно: тренер стандартов Арсенала имеет красноречивый аватар в одной из соцсетей

Николас Жовер вывел умение "канониров" на безумный уровень.
Сегодня, 19:34
Getty Images
Getty Images

В канун лондонский Арсенал уверенно победил Манчестер Юнайтед, а оба гола лондонцы забили после выполнения угловых.

В общем в этом сезоне "канониры" делают большую ставку на стандарты и особенно на угловые. Специалисты отмечают работу тренера по стандартам Николаса Жовера.

А фанаты лондонцев бесятся от аватара тренера в соцсети X (бывший Твиттер), на котором изображен угол футбольного поля с вытоптанной отметкой для подачи углового.

Если вы пропустили вчерашние матчи АПЛ, то можете ознакомиться с успехами украинских легионеров.

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