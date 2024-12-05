Теперь все ясно: тренер стандартов Арсенала имеет красноречивый аватар в одной из соцсетей
Николас Жовер вывел умение "канониров" на безумный уровень.
В канун лондонский Арсенал уверенно победил Манчестер Юнайтед, а оба гола лондонцы забили после выполнения угловых.
В общем в этом сезоне "канониры" делают большую ставку на стандарты и особенно на угловые. Специалисты отмечают работу тренера по стандартам Николаса Жовера.
А фанаты лондонцев бесятся от аватара тренера в соцсети X (бывший Твиттер), на котором изображен угол футбольного поля с вытоптанной отметкой для подачи углового.
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