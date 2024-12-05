Три удара на троих: как украинцы провели матчи 14-го тура АПЛ

В рамках очередного тура английской Премьер-лиги в среду, 4 декабря, состоялось четыре поединка с участием команд, в составе которых играют украинцы.

К сожалению, Михаил Мудрик по болезни даже не попал в заявку Челси на их поединок. ISPORT рассказывает, как сыграли другие.

Виталий Миколенко (Эвертон)

победа над Вулвергемптоном 4:0

Левый защитник традиционно вышел на своей родной позиции, и хотя его команда одержала уверенную победу с разгромным счетом, сам Виталий участия в голах фактически не принимал. Хотя один удар по воротам он нанес, но тот был очень не точен.

На счету Николенко одна выигранная дуэль на земле и две в воздухе (ни одной не проиграл), он ни разу не нарушал правила и даже отдал одну ключевую передачу. Но в общем-то именно ремни были не лучшим компонентом его игры в этом матче, ведь только 70% из них были точными (21 из 30). Оценка SofaScore – 7,2.

Источник: Getty Images

Егор Ярмолюк (Брентфорд)

поражение против Астон Виллы 1:3

Молодой полузащитник несколько неожиданно вышел в стартовом составе и играл на позиции правого центрального полузащитника, помогая на правом фланге в атаке и в опорной зоне при обороне.

Ярмолюк исполнил за матч 36 передач, 32 из которых были точными, а одну отнесли в категорию "ключевых". Кроме того, на счету хавбека один точный навес и выполнил целых четыре успешных отбора.

Что касается ударов, то Егор однажды наносил удар из пределов штрафной, но его заблокировали защитники. В общей сложности на поле провел 64 минуты, после чего был заменен. Оценка SofaScore – 6,8.

Источник: Getty Images

Александр Зинченко (Арсенал)

победа над Манчестер Юнайтед 2:0

Впервые с лета Зинченко вышел в стартовом составе в матче АПЛ, но вряд ли Александр останется доволен своей игрой. Он проиграл слишком много дуэлей, терял мяч, трижды сфолил, при чем однажды свалил соперника так, что получил за это желтую карточку.

Есть на его счету один заблокированный удар, а также достаточно хорошая статистика передач (90% точность). Отыграл 71 минуту, после чего был заменен. Оценка SofaScore – 6,6.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!