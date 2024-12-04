Ливерпуль не удержал победу в Ньюкасле, Эвертон с Миколенко поиздевался над соперником

В рамках 14-го тура чемпионата Англии по футболу состоялись поединки с участием команд из города Ливерпуль – одноименного Ливерпуля и Эвертона.

В Ньюкасле местная команда принимала лидера турнирной таблицы и в первом тайме выглядела лучше. "Красные" лишь на седьмой минуте матчи смогли провести первую атаку, а ближе к концу первого тайма "сороки" открыли счет, после чего имели еще возможность увеличить счет, но Ливерпуль спас голкипер.

Второй тайм – это украшение футбола. Сначала Кертис Джонс сравнял счет, но Энтони Гордон впоследствии снова вывел Ньюкасл вперед. Но всего несколько минут хватило команде Арне Слота, чтобы сравнить - забил невероятный Салах.

А когда египтянин на 83-й минуте впервые в матче вывел Ливерпуль вперед, казалось, что на этом все закончится. Но игроки Ньюкаслу были против – Фабиан Шер воспользовался грубой ошибкой голкипера и с острого угла в подкате попал в пустые ворота. 3:3! Безумный матч.

Ньюкасл – Ливерпуль 3:3

Голы: Исаак, 35, Гордон, 62, Шер, 90 – Джонс, 50, Салах, 68, 83

Виталий Миколенко вместе со своим Эвертоном в домашнем матче просто камня на камне не оставили от Вулвергемптона. Уже на 10-й минуте ветеран Эшли Янг открыл счет, а впоследствии "ириски" забили и второй раз, но тот гол не засчитали из-за офсайда.

И все же в первом тайме Эвертон забил еще один гол, а после перерыва произошло нечто невероятное – ветеран Крейг Доусон дважды в борьбе с Кальверт-Льюином срезал мяч в свои ворота.

Эвертон - Вулвергемптон 4:0

Голы: Янг, 10, Мангала, 33, Доусон, 49 (автогол), 72 (автогол)

Отметим, что параллельно с этими матчами Манчестер Сити и Челси разгромили своих соперников.

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