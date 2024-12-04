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Манчестер Сити прервал серию без побед, разгром от Челси

Фавориты сумели подтвердить свой статус в играх АПЛ.
Вчера, 23:26
Манчестер Сити / Getty Images
Манчестер Сити / Getty Images

В рамках 14-го тура чемпионата Англии состоялись несколько матчей.

Манчестер Сити в домашнем поединке встречался с Ноттингем Форестом.

Подопечные Хосепа Гвардиолы разгромили соперника, прервав серию без побед, которая насчитывала семь матчей (шесть поражений и одна ничья).

В составе Сити забивали: Бернарду Силва, Де Брюйне и Доку.

Манчестер Сити - Ноттингем Форест 3:0
Голы: Силва, 8, де Брюйне, 31, Доку, 57

В параллельном матче Челси разгромил Саутгемптон.

В первом тайме "синие" забили трижды, а "святые" однажды. Кроме того, в составе Саутгемптона был удален Стивенс за неспортивное поведение.

После перерыва Челси довел счет до крупного, добыв разгромную победу - 5:1.

Украинский вингер лондонцев Михаил Мудрик не играл из-за болезни.

Саутгемптон - Челси 1:5
Голы: Арибо, 11 - Дисаси, 7, Нкунку, 14, Мадуэке, 34, Палмер, 77, Санчо, 87

В турнирной таблице Челси поднялся на второе место, набрав 28 очков. Манчестер Сити идет четвертым с 26 баллами.

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