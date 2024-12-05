Арсенал с Зинченко победил Манчестер Юнайтед, Ярмолюк проиграл

В среду, 4 декабря, состоялись матчи 14-го тура чемпионата Англии.

В центральном поединке дня Арсенал дома принимал Манчестер Юнайтед. Лондонцы сумели добыть положительный результат, выиграв - 2:0. Украинский футболист Александр Зинченко провел на поле 71 минуту, за которые не отметился результативными действиями. Благодаря победе Арсенал стал третьим, набрав 28 очков. На счету Манчестер Юнайтед 19 баллов и десятое место.

Арсенал - Манчестер Юнайтед 2:0

Голы: Тимбер, 54, Салиба, 73

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В другой игре Брентфорд провел выездной поединок с Астон Виллой. Еще в первом тайме хозяева забили трижды, обеспечив себе комфортное преимущество. Брентфорд сумел забил гол-престижа. Украинец Егор Ярмолюк начинал матч в старте, но был замене в середине второго тайма.

Астон Вилла - Брентфорд 3:1

Голы: Роджерс, 21, Уоткинс, 28 (пен.), Кэш, 34 - Дамсгор, 54

Отметим, что Ливерпуль не удержал победу в Ньюкасле, Эвертон с Миколенко поиздевался над соперником.

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