Арсенал с Зинченко победил Манчестер Юнайтед, Ярмолюк проиграл
В среду, 4 декабря, состоялись матчи 14-го тура чемпионата Англии.
В центральном поединке дня Арсенал дома принимал Манчестер Юнайтед. Лондонцы сумели добыть положительный результат, выиграв - 2:0. Украинский футболист Александр Зинченко провел на поле 71 минуту, за которые не отметился результативными действиями. Благодаря победе Арсенал стал третьим, набрав 28 очков. На счету Манчестер Юнайтед 19 баллов и десятое место.
Арсенал - Манчестер Юнайтед 2:0
Голы: Тимбер, 54, Салиба, 73
Читай также: Манчестер Сити прервал серию без побед, разгром от Челси
В другой игре Брентфорд провел выездной поединок с Астон Виллой. Еще в первом тайме хозяева забили трижды, обеспечив себе комфортное преимущество. Брентфорд сумел забил гол-престижа. Украинец Егор Ярмолюк начинал матч в старте, но был замене в середине второго тайма.
Астон Вилла - Брентфорд 3:1
Голы: Роджерс, 21, Уоткинс, 28 (пен.), Кэш, 34 - Дамсгор, 54
Отметим, что Ливерпуль не удержал победу в Ньюкасле, Эвертон с Миколенко поиздевался над соперником.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!