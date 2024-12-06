Месси поделился ожиданиями от игры Барселоны

Нападающий Интер Майами Лионель Месси высказался по поводу результатов Барселоны.

Аргентинец оценил перспективы каталонской команды в текущем сезоне.

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"Верю, что клуб сможет вернуться к тому уровню, где он был всегда. Кроме того, что он мировой эталон, которым никогда не переставал быть, он всегда борется за титулы до конца каждого сезона.

Будучи игроком Барселоны, ты никогда не можешь согласиться с тем, что будешь вторым или не выиграешь, потому что игроки и болельщики требуют от тебя максимума. Быть лучшим клубом в мире значит нести за собой большую ответственность.

Мне бы очень хотелось, чтобы Барселона снова завоевала Ла Лигу, Кубок Испании, а также Лигу чемпионов. А в те годы, когда это невозможно сделать, желаю, чтобы футболисты соревновались до последнего момента", - приводит слова Месси Mundo Deportivo.

Напомним, Барселона намерена пригласить Та свободным агентом.

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