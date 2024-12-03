Сирийские повстанцы заставили пленного выбирать лучшего между Роналду и Месси
Сирийские повстанцы, взявшие в плен представителя армии диктатора Башара Асада, заставили его выбрать лучшего между Криштиану Роналду и Лионелем Месси.
В ходе допроса военные сняли на камеру, как их противник признает превосходство португальского футболиста над аргентинцем.
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Соответствующее видео было опубликовано в Сети.
"Величайший? – Криштиану. – А Месси? – К черту", - говорится в видео.
Syrian rebels ask a captured Assad regime soldier: “Messi or Ronaldo?”— Clash Report (@clashreport) December 3, 2024
- The greatest?
+ Cristiano.
- And Messi?
+ To hell. pic.twitter.com/ziphgcXxe6
Ранее сообщалось, что Спортинг снял сына Роналду в проморолике формы в честь Криштиану.
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