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Сирийские повстанцы заставили пленного выбирать лучшего между Роналду и Месси

Военные выбрали странную тему для допроса солдата армии режима Асада.
Сегодня, 20:08
Футболки Месси и Роналду / Getty Images
Футболки Месси и Роналду / Getty Images

Сирийские повстанцы, взявшие в плен представителя армии диктатора Башара Асада, заставили его выбрать лучшего между Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

В ходе допроса военные сняли на камеру, как их противник признает превосходство португальского футболиста над аргентинцем.

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Соответствующее видео было опубликовано в Сети.

"Величайший? – Криштиану. – А Месси? – К черту", - говорится в видео.

Ранее сообщалось, что Спортинг снял сына Роналду в проморолике формы в честь Криштиану.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси Криштиану Роналду

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