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Спортинг снял сына Роналду в проморолике формы в честь Криштиану

«Львы» продемонстрировали уважение к своему воспитаннику таким образом.
Сегодня, 17:25
Криштиану Роналду и Криштиану Роналду-младший / Getty Images
Криштиану Роналду и Криштиану Роналду-младший / Getty Images

Лиссабонский Спортинг представил третий комплект формы, который в этом сезоне сделан в честь Криштиану Роналду.

Слоганом промокомпании комплекта является фраза: «Мы - наше наследие». Футболка сделана в черном цвете с золотистым принтом цифры семь.

В презентационном ролике "львы" сняли самого старшего сына своей легенды Криштиану Роналду-младшего.

Отметим, что Роналду-младший тоже занимается футболом, но по крайней мере пока не в академии Спортинга, а в Ан-Насри, где играет и его отец.

Напомним, ранее сообщалось, что жена Криштиану показала их подготовку к Рождеству.

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