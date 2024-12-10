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Месси назвал футболиста, которого не мог терпеть

Аргентинец провел с этим игроком два сезона в одном клубе.
Сегодня, 11:40
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси поделился подробностями своей карьеры.

Футболист заявил, что его за карьеру больше всего злил легенда Реала Серихо Рамос.

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"У нас было много столкновений с Серхио Рамосом, сколько раз я спорил... Рамос – это игрок, который злил меня больше всего. 

Да, мы были одноклубниками, но раньше мы всегда противостояли друг другу в Эль-Класико. Это были напряженные матчи", - приводит слова Лео Give Me Sport.

Отметим, что Месси и Рамос вместе отыграли два сезона за французский ПСЖ.

Ранее Месси назвал клуб, который в Барселоне ненавидят больше, чем Реал.

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