Месси назвал футболиста, которого не мог терпеть
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси поделился подробностями своей карьеры.
Футболист заявил, что его за карьеру больше всего злил легенда Реала Серихо Рамос.
Читай также: Мбаппе: Я очень сильно злился на Месси после финала Чемпионата мира
"У нас было много столкновений с Серхио Рамосом, сколько раз я спорил... Рамос – это игрок, который злил меня больше всего.
Да, мы были одноклубниками, но раньше мы всегда противостояли друг другу в Эль-Класико. Это были напряженные матчи", - приводит слова Лео Give Me Sport.
Отметим, что Месси и Рамос вместе отыграли два сезона за французский ПСЖ.
Ранее Месси назвал клуб, который в Барселоне ненавидят больше, чем Реал.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!