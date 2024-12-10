Месси назвал футболиста, которого не мог терпеть

Аргентинец провел с этим игроком два сезона в одном клубе.

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси поделился подробностями своей карьеры.

Футболист заявил, что его за карьеру больше всего злил легенда Реала Серихо Рамос.

Читай также: Мбаппе: Я очень сильно злился на Месси после финала Чемпионата мира

"У нас было много столкновений с Серхио Рамосом, сколько раз я спорил... Рамос – это игрок, который злил меня больше всего.

Да, мы были одноклубниками, но раньше мы всегда противостояли друг другу в Эль-Класико. Это были напряженные матчи", - приводит слова Лео Give Me Sport.

Отметим, что Месси и Рамос вместе отыграли два сезона за французский ПСЖ.

Ранее Месси назвал клуб, который в Барселоне ненавидят больше, чем Реал.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!