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Футбол

Месси назвал клуб, который в Барселоне ненавидят больше, чем Реал

Аргентинец вспомнил противостояния с том-клубом из Англии.
Сегодня, 09:48
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Нападающий Интер Майами Лионель Месси высказался о Барселоне.

По словам аргентинца, в каталонской команде есть игроки, которые больше не любят Челси, чем Реал.

"В Барселоне есть футболисты, которые ненавидят Челси больше, чем Реал Мадрид. Я не думал, что услышу от себя такие слова. 

Я также никогда не думал, что увижу что-то хуже, чем соперничество Боки и Ривер Плейта или Бразилии и Аргентины – но это реальность. 

В свое время мы бы хотели больше играть с Арсеналом, Манчестер Юнайтед или кем-то другим, чем выходить на поле с Челси", - приводит слова футболиста GiveMeSport.

Ранее сообщалось, что Холанд покинет Манчестер Сити - назван новый клуб.

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