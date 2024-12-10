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"Я проснулся с болью в шее и лопатках": Ван дер Сар рассказал, как перенес инсульт

Эдвин ван дер Сар пережил страшный момент.
Сегодня, 16:25
Эдвин Ван дер Сар / Getty Images
Эдвин Ван дер Сар / Getty Images

Бывший голкипер Манчестер Юнайтед Эдвин ван дер Сар рассказал об инсульте, который случился у него в июле 2023 года.

54-летний нидерландец поделился подробностями того, когда он был на грани смерти.

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"Это был последний день отпуска. Я проснулся с болью в шее и лопатках. Еще несколько минут – и меня уже тошнило. Сначала это было похоже на отравление какой-то едой, но потом я понял, что не вижу света за окном, хотя уже было ясное утро.

Я лег на кровать и попросил вызвать врачей. Они сразу сообщили мне, что это инсульт.

По дороге в больницу я не мог ни о чем думать. Казалось, что я и мое тело – это две разные личности. Уже в больнице я начал приходить в себя.

Честно говоря, это был шок. Вот ты полностью здоров и наполнен жизнью, а тут одно утро – и у тебя уже инсульт. Никогда не думал, что это может случиться со мной", - приводит слова нидерландца Sky Sports.

Напомним, бывший форвард сборной Колумбии сбил человека, управляя автомобилем пьяным.

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