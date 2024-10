Экс-форвард сборной Колумбии сбил человека, управляя автомобилем пьяным

Бывший нападающий сборной Колумбии и шотландского Рейнджерс Альфредо Морелос попал в скандальную ситуацию на Родине.

Как сообщает twitter-аккаунт Babagol, Морелос попал в аварию, сбив мотоциклиста на своем авто по дороге в аэропорт Медельина.

Альфредо управлял автомобилем пьяным. В его крови обнаружили 20 промилле алкоголя, что считается невероятно высоким показателем и могло привести к смерти самого футболиста.

Что касается мотоциклиста, которого сбил форвард, то его сумели госпитализировать медики и сейчас он борется за свою жизнь в больнице.

