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Экс-форвард сборной Колумбии сбил человека, управляя автомобилем пьяным

У Альфредо Морелоса обнаружили уровень алкоголя в крови, который мог быть опасным для его собственной жизни.
Сегодня, 15:21
Альфредо Морелос / Getty Images
Альфредо Морелос / Getty Images

Бывший нападающий сборной Колумбии и шотландского Рейнджерс Альфредо Морелос попал в скандальную ситуацию на Родине.

Как сообщает twitter-аккаунт Babagol, Морелос попал в аварию, сбив мотоциклиста на своем авто по дороге в аэропорт Медельина.

Альфредо управлял автомобилем пьяным. В его крови обнаружили 20 промилле алкоголя, что считается невероятно высоким показателем и могло привести к смерти самого футболиста.

Что касается мотоциклиста, которого сбил форвард, то его сумели госпитализировать медики и сейчас он борется за свою жизнь в больнице.

Напомним, ранее сообщалось, что лидер немецкого топ-клуба попал в ДТП после матча чемпионата.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: рейнджерс колумбия Альфредо Морелос

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