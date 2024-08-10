Рейнджерс прервал серию без побед накануне ответного матча против Динамо

Шотландский Рейнджерс провел матч чемпионата Шотландии против Мотервелла накануне второго поединка против Динамо.

Во внутреннем первенстве коллектив Филиппа Клемана победил своего соперника со счетом 2:1. Забивали за местный гранд Сириль Дессерс и Вацлав Черны.

Для "светло-синих" это первая победа в за последние 8 игр. До этого было 4 поражения и 4 ничьи включая матчи на предсезонной подготовке.

Напомним, ответный матч Рейнджерс - Динамо состоится на Хэмпден Парк 13 августа.

Рейнджерс - Мотервелл 2:1

Голы: Дессерс, 13, Черны, 24 - Проппер (автогол), 17

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