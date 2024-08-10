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Рейнджерс прервал серию без побед накануне ответного матча против Динамо

Коллектив Филиппа Клемана торжествовал во внутреннем чемпионате.
Вчера, 20:41
Рейнджерс - Мотервелл / Getty Images
Рейнджерс - Мотервелл / Getty Images

Шотландский Рейнджерс провел матч чемпионата Шотландии против Мотервелла накануне второго поединка против Динамо.

Во внутреннем первенстве коллектив Филиппа Клемана победил своего соперника со счетом 2:1. Забивали за местный гранд Сириль Дессерс и Вацлав Черны.

Для "светло-синих" это первая победа в за последние 8 игр. До этого было 4 поражения и 4 ничьи включая матчи на предсезонной подготовке.

Напомним, ответный матч Рейнджерс - Динамо состоится на Хэмпден Парк 13 августа.

Рейнджерс - Мотервелл 2:1

Голы: Дессерс, 13, Черны, 24 - Проппер (автогол), 17

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