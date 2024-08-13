Рейнджерс - Динамо 0:2: обзор матча и результат игры 13.08.2024

Удаление соперника на старте второго тайма очень помогло команде Александра Шовковского победить в трудном поединке.

Во вторник, 13 августа, в Глазго в рамках ответного матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов сошлись Рейнджерс и Динамо.

После ничейного результата в первой игре команды сохраняли примерно равные шансы на проход в следующую стадию.

В первом тайме шотландцы были более активными, но и украинцы находили, чем отвечать. И все же первые 45 минут завершились без голов.

На первых же минутах после перерыва судья немного помог киевлянам, показав сомнительное предупреждение Жефте. Так как для бразильца это была вторая желтая карточка, он оставил хозяев поля в меньшинстве.

Источник: Getty Images

Казалось, что сейчас Динамо полностью завладеет инициативой, но нет - Рейнджерс атаковал, словно это он имел на одного игрока больше.

Но в конце основного времени "бело-синие" провели ударную двухминутку, во время которой соперник был отправлен в нокаут.

Сначала Александр Пихаленок ударом из-за пределов штрафной поразил ближний угол, а спустя пару минут Назар Волошин успешно воспользовался передачей Николая Шапаренко.

В оставшееся время украинцы просто удерживали преимущество, которое они сумели отстоять до самого финального свистка.

За счет этой победы Динамо выиграло двухматчевое противостояние и прошло в раунд плей-офф, где его ждет встреча с австрийским Зальцбургом.

Статистика матча Рейнджерс - Динамо третьего раунда квалификации Лиги чемпионов

Рейнджерс - Динамо 0:2 (по сумме двух матчей 1:3)

Голы: Пихаленок, 82, Волошин, 84.

Владение мячом: 50% - 50%

Удары: 7 - 5

Удары в створ: 6 - 4

Фолы: 12 - 6

Атаки: 135 - 148

Рейнджерс: Батленд - Тавернье, Проппер, Суттар, Йылмаз (Дэвис, 77) - Диоманде (Стерлинг, 68), Беррон, МакКосленд (Черны, 46), Лоуренс (Матондо, 85), Жефте - Дессер.

Динамо: Бущан - Караваев, Попов, Михавко, Дубинчак - Буяльский (Пихаленок, 75), Бражко, Шапаренко (Лонвейк, 90) - Ярмоленко (Волошин, 68), Ванат, Кабаев (Биловар, 90) (Брагару, 75).

Предупреждения: Жефте, Диоманде.

Удаление: Жефте, 51 (Рейнджерс, вторая желтая карточка).

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