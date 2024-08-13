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Твенте - Зальцбург 3:3: обзор матча и результат игры 13.08.2024

Нидерландцам не хватило всего одного гола, чтобы побороться за выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов.
Вчера, 22:00
Твенте - Зальцбург / Getty Images
Твенте - Зальцбург / Getty Images

Во вторник, 13 августа, в Энсхеде состоялся ответный матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов между Твенте и Зальцбургом.

В первой игре победили австрийцы со счетом 2:1, а потому хозяевам поля нужно было побеждать как минимум с разницей в один мяч, чтобы претендовать на проход в следующий раунд.

И уже на старте второго тайма их шансы на данный исход приближались к нулю.

В первые 25 минут Зальцбург отметился двумя голами, на что нидерландцы ответили одним результативными ударом в конце первой половины. Однако на первой же минуте второго тайма гости восстановили преимущество в два гола.

Несмотря на эту ситуацию, игроки Твенте не сдались и к концу поединка они умудрились сравнять счет. Вот только на еще один гол, который перевел бы игру в овертайм, их уже не хватило.

В итоге судья зафиксировал ничью 3:3 и по сумме двух матчей Зальцбург прошел в следующий раунд, где он может сыграть с Динамо. Твенте же выступит в Лиге Европы.

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Статистика матча Твенте - Зальцбург третьего раунда квалификации Лиги чемпионов

Твенте - Зальцбург 3:3 (по сумме двух матчей 4:5)
Голы: Хильгерс, 43, ван Хоренбек, 64, Стейн, 87 - Чергорд, 17, Нене, 25, Ео, 46.

На 73-й минуте Мауритс Чергорд (Зальцбург) не реализовал пенальти (вратарь).

Владение мячом: 53% - 47%
Удары: 15 - 10
Удары в створ: 5 - 6
Фолы: 13 - 9
Атаки: 99 - 88

Твенте: Уннершталль - Салах-Еддин, Хильгерс, ван Хоренбек (Таха, 76), Кейперс (М. Ротс, 61) - Хьеле (Стейн, 61), Эйтинг, Д. Ротс (Лтаеф, 68), Ламмерс, Влап - ван Вольфсвинкель.

Зальцбург: Блазвих - Дедич, Пьонтковски, Байду, Терзич - Бидструп (Капальдо, 81), Гурна-Дуат (Диамбу, 54), Чергорд - Нене (Ратков, 67), Ео (Дагим, 67), Глух (ван дер Бремпт, 81).

Предупреждения: Д. Ротс, Влап, Хильгерс, Стейн - Гурна-Дуат, Блазвих.

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